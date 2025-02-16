有的士團體表明不支持罷駛

【本報訊】由多個的士團體組成的「香港的士同業大會」，不滿白牌車搶生意，有意下月5日起罷駛至少5天，聲稱將有數千輛的士的車主及司機參加。不過，業界對罷駛行動意見分歧，香港的士小巴商總會昨向政府發聲明，表明不支持行動，但強調政府必須在短期內落實法規，確保的士行業能夠在公平、有序的市場環境下營運。

稱和平理性與政府交涉 商會指，理解部分業界人士因「白牌車」問題長期未獲解決，考慮參與罷駛行動，但商會堅持一貫作風，會透過和平、理性的方式與政府交涉，以爭取合理的保障與改革。商會相信，政府若能展現誠意，並於周三（19日）交諮會的網約車會議中，提出具體的解決方案及落實時間表，業界將能夠繼續與政府合作。

商會又促請政府必須立即採取行動，針對「白牌車」的非法載客服務加強執法，並確保在今年內落實相關法規，杜絕未經許可的網約車達規經營。商會強調，公平競爭應建立在合規的基礎上，而非縱容灰色地帶，導致的士業界承受巨大損失。