入境處辦領事保護展 郭俊峯到場為下屬打氣

【本報訊】入境處俗稱「救人組」的協助在外香港居民小組，聯同外交部駐港特派員公署近月在不同地區舉辦「中國領事保護巡迴展覽」，而昨日及今日（15及16日）一連兩日的展覽更會首次在戶外的尖沙咀星光大道舉行。入境處處長郭俊峯昨親臨現場，為小組同事打氣，外交部駐港特派員公署領事部主任魏文修參贊亦到場參觀。郭與小組吉祥物「1868大使阿邦」與市民拍照留念、玩遊戲及派發阿邦主題紀念品，反應非常踴躍。

「1868大使阿邦」供打卡派紀念品 郭俊峯親自提醒市民外遊時要注意安全，並介紹宣傳口號「1868，記低先出發！」今次展覽更推出阿邦限量版鎖匙扣，市民只需要完成任務就可以即場領取禮物。入境處自去年6月領事保護宣傳月起，救人組已在不同地區舉辦過展覽，希望以面對面的形式向市民宣傳領事保護和外遊安全的重要性。該組一直透過各類型的宣傳方法，提升市民對國家領事保護和外遊安全的認識，包括參加國際旅遊展，希望更直接向旅遊業界和有意出境旅遊的市民進行宣傳。

另外，救人組會繼續走入校園舉辦講座，向年輕人宣傳國家對在外港人提供的領事保護服務，加強國民身份認同和民族自豪感。除了傳統的實體展覽，該組自去年起新增「領事保護和外遊安全」網上展覽，令市民更容易接觸到小組的宣傳資訊。根據數字，去年救人組共接獲約3,300宗求助個案，約2,000宗屬遺失旅遊證件個案。