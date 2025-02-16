申撥47億擴展東涌 次階段5年後竣工

建6.5萬公私營樓 可容18萬人口 東涌新市鎮擴展計劃正如火如荼開發，第一階段自2021年年中展開至今，工程已完成一半，近日發展局向立法會工務小組委員會提交文件，就「東涌新市鎮擴展—工地平整及基礎設施工程（第二階段）」申請撥款，以期在今年上半年展開基礎設施工程，按付款當日價格計算，估計所需費用為47億5,810萬元。該局指，如果撥款申請獲財委會批准，當局隨即展開第二階段工程，預計可於2026年起至2030年分期完成。

東涌是政府增加土地及房屋供應的重要措施，預料東涌新市鎮擴展計劃全面發展後，可提供約6.48萬個公私營房屋單位，以及約877,000平方米商業樓面面積，可容納約18.2萬人口。

根據發展局文件，第二階段的工程範圍主要涵蓋擴展區內餘下大部分的基礎設施，包括道路工程、排水、污水收集及供水系統工程，以及休憩用地及園景美化。鑑於居民陸續遷入擴展區，交通需求亦會相應增加，當局會鋪設道路以接駁六條鄉村及鄰近的發展用地及東涌市中心地區。為配合有關工程，還會興建三段橫跨河道的高架道路、行人天橋和加建單車徑。

擬建防洪堤堰保護鄰村 此外，為保護東涌河的水質，當局打算在東涌西設置可持續城市排水系統，當中包括雨水滯留及處理池、生態草溝和透水路面，以控制流入東涌河的地面徑流流量。並會按環評建議，在尚未敷設污水渠的八條鄉村建造污水收集系統，改善環境衞生的同時亦可減少污染物排放到具有重要生態價值的河溪。計劃亦會在東涌西興建長約1.3公里的防洪堤堰，以保護鄰近的村落及其他發展用地，並延長東涌西擴展區的排水及供水系統。

石榴埔村東面的其中一段東涌河發展為東涌河公園，公園的第一期工程已獲撥款並正興建中，屆時會活化一段已被渠道化的東涌河以還原上下游的生態連繫。工程第二期則包括建造行人步道、蝴蝶花園及觀景平台等康樂設施。當局還計劃建單車公園暨極限運動場。

當局料工程開設740職位 談到工程對現有樹木的影響，當局指第二階段工程範圍約有3,533棵樹，受基礎設施工程影響1,756棵樹需砍伐，另有3棵具特別價值樹木會在施工期間受到影響。根據文化遺產影響評估，第二階段工程不會影響法定古蹟、暫定古蹟、已評級或尚待評級的文物地點。當局估計，進行第二階段工程將開設610個工人職位及130個專業或技術人員職位。

東涌擴展計劃範圍涵蓋現有東涌新市鎮的東、西兩面，整體面積超過200公頃，包括東面填海130公頃新增土地，相關的填海工程已於2023年1月大致完成。迄今，土木工程拓展署已交付擴展區內13幅用地面積合共約28公頃，用作公營房屋發展，首批落成的公營房屋將在2025年起有居民遷入。約21公頃的10幅私人住宅、商業、商住及東涌線延線的用地用作賣地或發展之用。

東涌新市鎮發展計劃大綱