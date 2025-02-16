醫健：伶牙俐齒：局部麻醉是牙科治療最好的朋友

很多人驚睇牙是因為怕痛，加上不少父母恫嚇小朋友的伎倆，例如「食糖蛀牙，見牙醫時會剝晒你啲牙」等比驚慄電影更驚慄的橋段，令很多人對牙患更加諱疾忌醫。其實，現今大部分牙科治療如拔牙、種牙和杜牙根等，除非特別情況如嚴重發炎，在打完局部麻醉針之後整個過程基本無痛，令病人可以輕鬆完成治療。

局部麻醉的歷史可以追溯到古代，當時的人已經開始用各種方法來減輕痛楚，例如用冰敷或者草藥。不過，真正的「現代局部麻醉」是在19世紀末才出現。1884年，奧地利醫生Carl Koller首次將可卡因（Cocaine）用於眼科手術中，成為局部麻醉的開端。之後，科學家們陸續研發更安全、有效的麻醉藥物，例如利多卡因（Lidocaine）和阿替卡因（Articaine），令局部麻醉成為牙科治療中不可或缺的一部分。

暫阻神經傳導 截停痛覺信號 局部麻醉的原理，是暫時阻斷神經傳導。麻醉藥物會同神經細胞膜上的鈉離子通道結合，阻止鈉離子進入細胞，從而抑制神經衝動的傳遞。簡單來說，就是將「痛覺信號」截停，令大腦不能接收到痛的訊息。而這過程是可逆的，麻醉效果消退後，神經功能便會恢復正常。

牙科的局部麻醉方式大致分為兩種：神經阻斷麻醉和浸潤麻醉。神經阻斷麻醉是通過將麻醉藥物注射到主要神經幹附近，阻斷該神經所支配的廣泛區域之感覺傳導。這種方式適用於需要麻醉較大範圍的情況，例如下顎後牙區的治療或拔牙手術。浸潤麻醉是將麻醉藥物注射到治療部位附近的軟組織中，通過藥物擴散來阻斷局部神經末梢的傳導。這種方式常於上顎牙齒或下顎前牙區的治療。牙醫會根據治療部位、範圍及患者需求等，選擇最合適的麻醉方式。

局部麻醉的出現，令牙科治療變得更加舒適和安全。作為患者，了解局部麻醉的原理同應用，可以幫助減輕對治療的恐懼，與牙醫溝通時亦會更加有信心。

最後祝大家笑口常開，牙齒健康！

香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床教授

梁耀殷