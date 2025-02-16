減壓靠「開心食物」 情緒更飄忽

【本報訊】不少人為了減壓或遇到不開心時，可能會想吃甜品、朱古力、薯片或汽水等來慰藉自己，令人感到心情恢復平靜「一陣子」。但有營養師提醒，「開心食物」容易造成長期依賴，會帶來不少後續影響，例如會令情緒大起大落，脂肪積聚令體重上升，對身體造成更大的傷害。

身體在消化甜食裏的「單醣」（葡萄糖、果糖、半乳糖）及「雙醣」（蔗糖、麥芽糖、乳糖）時，血糖會急速上升，而腦部其中一種與情緒有密切關係的神經遞質「血清素」也會增加，令人有開心的感覺。可是這高漲的情緒卻會瞬間逝去，因這時胰島素會發揮其降血糖的功能，把升高的血糖「降」下來；當血糖及血清素水平大起大落，情緒只會更加波動。

三文魚益腦抗壓 穩血清素 在醫學上，甜品、朱古力和飲汽水等並沒有減壓的實據，雖然「心理」上可以短暫紓緩壓力。至於吃甚麼食物有助抗壓，基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部提到，三文魚含有抗壓營養素奧米加三脂肪酸，能有效維持血清素水平，穩定情緒；亦有助預防心血管疾病及對視力和腦部健康有益。

燕麥片含維他命B1，能維持身體神經系統正常運作及具有紓壓功能。高澱粉質及未經加工的食物如全麥包、全麥餅、糙米、紅米等最能穩定血糖，是理想的減壓選擇。黃肉番薯、杏仁、番茄所含的維他命，有抗氧化功能，有效中和因壓力而產生對身體有害的副產品自由基。香蕉含鎂質，有助鬆弛神經降低壓力。深綠色蔬菜含葉酸，能製造血清素，協調腦部功能及有助穩定情緒。