長者帶醫療券北上 港視光服務消費傷

申領額跌近億元 牙科亦「遭殃」 港人北上消費熱潮，致長者醫療券流向牙科及視光師服務的費用減少。據2024年長者醫療券使用統計，視光師服務獲得的醫療券金額較2023年大跌近一億元，跌幅達27.5%。有議員估計，不少長者或因內地同類服務價格實惠吸引，到內地睇牙、配眼鏡，建議政府盡快改革牙科服務，提升供應量。亦有議員建議擴大「長者醫療券大灣區試點計劃」，為更多內地牙科服務機構提供認證，這樣也有助減少本地輪候情況。

目前年滿65歲的港人每年可獲發2,000元醫療券，累積金額上限為8,000元。最新公布的2024長者醫療券取用情況顯示，最多長者用於西醫服務，申領總金額達13.63億元，較2023年上升9,300萬元；其次為中醫服務，申領了12.28億元，按年增加8,700萬元。但牙醫、視光師的申領金額就下滑，前者減少了1,100萬元，只有4.02億元；後者更大跌近一億，申領總額只有2.5億元。

同類服務 內地價格更實惠 對於視光師服務申領金額大跌，議員鄧家彪表示，內地醫療服務收費低，就算沒有醫療券資助，亦吸引不少長者北上求醫，尤其牙科及視光服務，相關服務的醫療券使用率降低亦是市場選擇。他指不少可申領醫療券的長者仍「好精靈」，平日亦會到內地吃喝玩樂，有人會於遊玩時「順便」睇牙、配眼鏡。他建議，本港私營牙科價格透明度及供應量需要改善，希望當局可盡快落實改革，包括將牙科服務分拆，提升牙科治療師等輔助人員的角色，以期提升本地牙科服務量。

政府去年公布將7間醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，全部均有提供牙科服務。議員陳凱欣認為，近年不少人本身已有北上睇牙的習慣，不過部分機構服務質素存疑。她建議政府可以繼續擴大「試點計劃」，認證更多內地牙科機構，同時鼓勵公務員回內地睇牙，以縮短政府牙科診所的輪候人數，讓有真正有需要而又不便北上的長者，可於本地盡早治理牙患。