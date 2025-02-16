再破紀錄 上月成歷年最暖1月

【本報訊】全球暖化加劇，天文台表示，上月是地球歷年最暖的1月，因為上月全球表面平均溫度再次打破美國國家海洋及大氣管理局176年來的全球氣候紀錄，新紀錄不但比20世紀的平均溫度高出攝氏1.33度，亦較上年1月的破紀錄溫度再高出攝氏0.03度。上月的北極海冰覆蓋範圍亦是歷年1月的第二最低紀錄。

今最高24℃ 明起再降溫 本港方面，天文台預測，今日最高氣溫達攝氏24度，但一股東北季候風會在明日至後日（17至18日）增強，氣溫又將有所下降。

天文台指，一股東北季候風會在今早抵達華南沿岸，該區日間天色大致良好。今日有一兩陣微雨及沿岸有霧，最低氣溫約攝氏17度。日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約攝氏24度，新界再高攝氏兩、3度。吹輕微至和緩偏北風，稍後轉吹和緩東風。展望未來幾日天氣情況，明日氣溫有所下降，介乎攝氏17至21度。後日起氣溫將再跌破攝氏20度，氣溫介乎攝氏16至20度。本周中至後期廣東地區早晚清涼，雲量較多。