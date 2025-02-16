大熊貓孖B今公開亮相

【本報訊】港產大熊貓龍鳳胎今日起正式與公眾見面。海洋公園昨在大熊貓寶寶半歲之際，為牠們舉辦亮相儀式。並宣布為大熊貓孖寶「家姐」和「細佬」舉行命名比賽，昨午起已接受市民網上提交建議的名字，政府會在上半年內公布獲選名字。談到今日龍鳳胎與市民見面，海洋公園指，收費1,500元的大熊貓龍鳳胎「貴賓團」備受歡迎，自上周五（14日）起開放報名，已有數百人報名，部分是商業機構。過去兩月，受惠於中央贈港大熊貓與市民見面，海洋公園收入上升約30%，料龍鳳胎會進一步帶來幫助。

命名比賽 上半年內公布結果 目前龍鳳胎健康狀態及成長進展都十分理想，由出生時體重只有約120克，現時體重已上升至10多公斤。政府又指，近年大熊貓由瀕危物種下調至易危物種，香港目前共有6隻大熊貓，是內地以外最多飼養大熊貓的地方，政府會把握大熊貓帶來的機遇，聯合社會推出更多商品，例如大熊貓造型中式食品、花車等。

海洋公園主席龐建貽表示，龍鳳胎「貴賓團」主要針對未能於一般開園時間內入園的人士，相信社會上有需求，同時可以增加園方的收入。自內地贈港的大熊貓「安安」、「可可」去年12月亮相後，海洋公園去年12月至今年1月的收入增加約30%，新春假期亦增長10%，而紀念品收入亦增加20%，反映大熊貓具吸引力，預料龍鳳胎亮相後亦有助提高收入。

被問到照顧大熊貓的開支，龐表示，大熊貓的照顧、保育及教育工作是海洋公園的任務，對此感到自豪。至於大熊貓龍鳳胎的命名比賽，他說雖然大眾習慣稱呼牠們為「家姐」、「細佬」，但留意到其他地方的大熊貓一般都有真名，因此仍然希望收集公眾建議，由不同界別人士組成的評判團會研究最適合兩隻大熊貓的名字。