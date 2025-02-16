谷盛事谷埋炒黃牛 實名購票促快出手

有利可圖自然有人犯險 各界諫言 演唱會及大型活動的入場門票不時有炒賣活動（俗稱「炒黃牛」），消費者委員會總幹事黃鳳嫺昨日表示，隨着未來盛事活動增加，「炒黃牛」問題將愈趨嚴重，促當局推出實名制遏止。有議員支持推行實名制，倡政府展開科學調研，深入了解「炒黃牛」問題，以數據為依擬制訂政策，政府同時應加強巡查、提升購票系統的運作能力，避免予「黃牛黨」可趁之機。

黃鳳嫺昨指出，消委會去年收到逾4萬宗投訴，按年增加20%，數字上升主要受球星美斯去年初缺陣，及連鎖健身中心舒適堡結業影響，兩宗事件的投訴已佔7,000宗，涉款超過10億元。居投訴榜首的是食肆及娛樂類別，共有5,810宗投訴，包括食物質素或價格差強人意、表演活動安排不周等。她期望，活動主辦方日後能制訂更清晰條款，若有任何變動應及早通知消費者，並考慮設立退款機制或特別安排，以安撫消費者情緒。

提升系統 阻機械人搶飛 黃指出，隨着盛事經濟增加，估計「炒黃牛」會更嚴重。舉例指有門票可以炒到十幾萬一張，形容是「天文數字」，但「炒黃牛」是不合法的行為，由於「有利可圖時，自然有人會去犯險」，她希望市場可更規律和穩定，建議當局實行實名制，「推行實名制的話，最大的好處就是盡量堵住炒黃牛票……門票就落在真正的觀眾手上。」

議員江玉歡接受本報訪問時指，實名制「不會做唔到」，她舉例，奧地利每年舉辦的薩爾斯堡音樂節（Salzburg Festival）均是實名制購票，關鍵是遊客要清楚知道實名制的相關事宜，而購票系統只能獲取必須的資訊。推行實名制前，她認為政府應要求業界提升購票系統，阻截「黃牛黨」機械人搶飛；針對現場售票的「黃牛黨」，政府亦應加強巡查，又憶述曾在演藝學院親眼目睹「黃牛黨」現場兜售，形容情況「好猖狂」。

江提到，全球有不少地方曾考慮做實名制，但經詳細調研後，最終決定放棄推行，當中包括新加坡。她建議，港府以科學方法應對，以詳細調研報告，了解現時「炒黃牛」問題有多大，再想辦法解決，而實名制只是其一辦法。她期望，政府可根據事實及數據做出決策，「講咗好多年，由羽毛球場講到演唱會飛，唔知政府有冇重視（炒黃牛）問題。」