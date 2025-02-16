澳門消息：2男墮網聊騙局 共失4.8萬元

【本報綜合報道】澳門近日再發生兩宗網聊勒索騙局，分別涉一名內地男居民及一名非當地男青年，兩男不斷遭對方索款，最終報案求助，合共損失逾4.5萬元人民幣（約4.8萬港元）。

被「福利」引誘下載程式 本月初，中年內地男事主在網上社交軟件認識一名網友，傾談之後，對方稱會提供「福利」，事主感興趣，按指示下載某應用程式繼續聊天。兩分鐘後，事主收到對方發來他手機上的生活照片及通訊錄，隨即被勒索3.3萬元人民幣（約3.5萬港元）。

該網友並稱，若不轉帳將不停發訊息騷擾其通訊錄上親友。事主擔心，最終轉帳3.3萬元人民幣到指定帳戶，詎料其後不斷被索款。事主拒絕，經考慮至本月8日報案，報稱損失3.3萬元人民幣。而網友的性別及「福利」內容，事主則未有提供。

另外，一名非澳門居民的男青年於本月8日凌晨1時許，在網上認識一名女子，對方引誘事主裸聊。雙方裸聊數分鐘後，事主收到對方傳來的裸聊影片及手機通訊錄，事主遭勒索轉帳1.23萬元人民幣（約1.3萬港元）後，繼續被索款，其拒絕交款並報案求助。