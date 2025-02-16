數碼港AI超算中心 料年內再提升算力

陳細明在電台節目表示，超算中心去年正式投入服務，人工智能實驗室亦同步啟用，標誌着香港人工智能發展邁向又一新里程。他提到，人工智能實驗室匯聚各地人工智能生態圈夥伴，藉共同研發應用於不同行業及場景的人工智能創新產品，推動相關創新技術轉化落地。數碼港將繼續以人工智能超算中心為核心引擎，着力構建完整生態圈，支持創新研發及應用。

落戶企業數量破2200間

陳又指，現時數碼港的企業數量已突破2,200間，包括4間上市公司及7間獨角獸企業；企業融資超過420億元，獲得逾1,600個行業獎項及530個知識產權。當中，有逾350間專注研發人工智能、大數據、機械人技術等領域的企業，亦包括引進多家人工智能龍頭企業落戶。他表示，數碼港未來將繼續推動香港發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」的重要角色，成為內地創科企業「走出去」，以及將海外企業、技術與人才「引進來」的雙向跳板。