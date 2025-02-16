擬年裝2500組天眼 倘涉私隱「打格」處理

【本報訊】當局正在全港公共地方及街頭分批安裝攝錄鏡頭，執法部門指去年錄約9.4萬宗罪案，除了詐騙案，破案率超過四成，相信是在罪案黑點安裝閉路電視的計劃帶來成效，認為可增加破案率，期望未來每年可以安裝2,000至2,500組閉路電視。去年4月開展在全港安裝閉路電視的計劃，至去年底共安裝615組，街上發生的案件減少3.2%至27.4%；若閉路電視拍攝到私人地方，在需要使用有關片段時會「打格仔」，毋須擔心私隱問題。

藉天眼破案 拘逾200人 執法部門昨表示，於罪案黑點裝615組閉路電視後，憑藉閉路電視破獲了122宗不同類型罪案，拘捕了202人，當中25宗涉及謀殺、行竊及爆竊案，超過一半在一日內偵破，有3宗謀殺案在8小時內已偵破，形容閉路電視對破案協助大。對於社會關注安裝閉路電視後的私隱問題，執法部門強調，系統已經諮詢過私隱專員、律政司，預料不會產生私隱問題。

部門又稱，英國倫敦八十、九十年代已經安裝閉路電視，新加坡亦將啟用。現時有其他政府部門已在街上安裝閉路電視，執法部門已與有關部門接洽商討，希望可以充分利用相關閉路電視，以防止罪案發生。執法部門強調，若有記錄到私人地方，後台有系統將那些地方變模糊、「打格仔」，絕對不擔心私隱問題。