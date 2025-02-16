倡參考星洲 設系統封鎖涉詐騙來電

【本報訊】不法分子行騙手法推陳出新，去年首10個月，本港詐騙案總數佔整體罪案46.3%，涉案金額高達70.4億元。議員對騙徒猖狂大感不滿，將在周三（19日）舉行的立法會大會提出動議，建議當局全面規管非應邀來電，參考短訊發送人登記制及拒收訊息登記冊制度，為來電設立認證登記及拒絕接收推廣性質的非應邀來電；參考新加坡的《網絡犯罪危害法令》，設立一套系統讓相關部門在 「懷疑或有理由相信」來電涉及詐騙時可封鎖來電，並即時展開調查。

規管促銷電話 憂礙中小企運作 議案動議人為梁熙，他在議案中拋出多個建議，如政府參考「短訊發送人登記制」，為來電設立認證登記制度，分階段容許政府部門、公營及商業機構等在通過認證後，於致電時在「來電號碼顯示」中加入「#」號字頭；並要研究設立拒收非應邀來電登記冊及制訂相關法例，讓市民登記其電話號碼，以拒絕接收商業推廣性質的非應邀來電。

他主張優化兩年前實施的「電話智能卡實名登記制」，包括在認證申請人的身份證明文件時加入以容貌辨識核對身份的要求、非香港身份證登記的個人用戶在每間電訊商可登記的儲值卡數目不能多於兩張；參考新加坡的《網絡犯罪危害法令》，設立一套系統讓相關部門在 「懷疑或有理由相信」來電涉及詐騙時可封鎖來電，並即時展開調查；以及全面檢討相關行業實施《人對人促銷電話實務守則》的成效，研究立法規管促銷電話的可行性。

針對議案，批發及零售界議員邵家輝提出修正，指本地立法不能規管詐騙電話及境外來電，反而會妨礙本港正當中小微企業的日常運作，加重營商困難和遵規成本。建議加強公眾教育及宣傳、呼籲市民主動查證及再三向相關機構核實來電者身份，以及提醒身邊親友慎防受騙等。