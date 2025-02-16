詐騙猖狂遲來堵漏 實名電話卡擬禁轉售

另修訂購買量 同電訊商每人料少於10張 當局實施電話卡實名制已兩年，但促銷及詐騙電話不減反增，近日更有騙徒開始模仿速遞公司以「#」為開頭發送訊息，執法部門昨指，正與通訊事務管理局辦公室研究案情，不排除有不法分子使用非法無線電干擾器發出訊息，並留意到有人購入大批實名電話卡再轉讓做不法行為，商務及經濟發展局今年將提出修例建議禁止轉售，並修訂每人購買電話卡的數量，冀堵塞漏洞，加強打擊電騙案。

「#」號開頭短訊認證危危乎 執法部門在電台節目中表示，正與通訊辦研究騙徒手法和調查方向，呼籲市民收到任何短訊時，千萬勿隨便點擊短訊中的連結，在付款前一定要「停一停、想一想」，目前無單一方法解決所有不同騙案，希望市民能充分利用當局的防騙熱線及防騙視伏APP，如有懷疑可以查詢。至於當局開放公司或機構登記為「已獲認證的發送人」並使用「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊，有關制度是否已被騙徒攻破，執法部門回應時指前日才收到相關訊息，現正調查中，需進一步與通訊辦聯絡了解及研究。

根據數字，去年電話騙案較前年上升近兩倍，執法部門指電話騙案主要分為假冒客服、假冒官員及「猜猜我是誰」3類，電話卡實名制仍有改善空間，同一電訊商可購10張電話卡，相信有不法之徒走法律漏洞，購買多張電話卡後再轉售他人，商經局今年將提出修例建議禁止轉售，修訂每人購買電話卡的數量，以堵塞漏洞。

未入學港漂生 早成騙徒目標 執法部門又稱，去年有310多宗涉及港漂學生的詐騙案，損失兩億多元，當中八成是第一年來港，騙徒在未開學之前，已接觸相關學生，早於內地學生接觸執法防騙宣傳訊息，不排除涉及港漂學生的案件與中介公司有關。部門上月已與國家反詐中心等部門商討，希望從源頭着手，同時在港漂學生來港前，進行防騙教育工作，會向有關學生和家長推廣防騙訊息。

此外，當局去年開始已向本港大學派發防騙問卷，學生填寫後，校方才派發學生證。執法部門提到不排除涉及港漂學生的案件與中介公司有關，正進行調查，並與內地執法機構加強聯繫。