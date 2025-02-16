罰款額低過買勞保 僱主博懵唔怕捱告

【本報訊】本港法例規定，僱主要為員工購買俗稱勞工保險（勞保）的僱員補償保險，但自2018年至2022年，22宗涉及工人死亡的工業意外中，有5宗被揭發僱主沒為員工購買勞工保險，事後遭到檢控，但幾年的法庭裁決處分均十分輕微，有案件的罰款更低至3,000元，只有一宗案件的僱主被判處14日監禁，但獲緩刑18個月（見表）。

勞保年花費數萬 斷正罰8000蚊 去年3月14日，本港再發生一宗類似個案，亦僅判罰8,000元，工權會質疑，罰款額比僱主要承擔的勞工保險額還低，「僱主有何動力購買保險？」就此宗案件，當局回覆本報指，正積極考慮就該案件的判罰提出上訴，並已提供相關資料諮詢律政司有關判罰覆核或上訴的法律意見。

沙嶺一間木廠去年3月14日有男工遭突然塌下的木條擊中，事後不治，事後揭發木廠僱主沒有購買勞保，去年9月，該名僱主僅被法庭判罰款8,000元，質疑購買保險一年幾萬元，而僱主不買的罰款竟只是8,000元。「不禁問僱主有何動力購買保險？而購買保險作為對僱員的保障這個根本的意義又何在呢？」

工權會早前向律政司發表公開信，質疑資方在庭上以負資產、初犯及事故後作出改善為求情理由，該會直斥不可接受，要求政府提出上訴。勞工處回覆本報查詢時指，就該案件的判罰，正積極考慮提出上訴，並已提供相關資料諮詢律政司有關判罰覆核或上訴的法律意見。

近年致死工業事故中

僱主無買勞保的檢控及懲罰