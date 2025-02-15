老父倒斃兒伴屍 照護悲歌奏不完

香港又奏起以老護殘悲歌！屯門蝴蝶邨一名78歲老翁倒斃家中，遺下44歲智障兒子伴屍多日，直到強烈屍臭外溢，驚動保安員報警始揭發事件，否則智障兒子可能也會餓死。今次的不幸個案並非社署服務個案，屬隱蔽家庭，證明現有機制失效。去年《施政報告》提出建立跨專業、跨機構的「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」至今未有寸進，令人失望。

據知，父子倆住在邨內數年，智障兒子一直由老父照顧起居飲食。老父年老力衰，患有腳疾，照顧非常吃力，惟不見有社福人員送飯之類，一直都是自生自滅，聞者心酸。正如多名立法會議員指出，今次個案跟過去許多照護悲劇一樣，並非社署個案，反映現有的機制未能識別隱蔽家庭，促請政府盡快制訂高危家庭名單，亦即「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，加強跟進。

近年發生的照顧者悲劇層出不窮，有的是以老護老，有的是以老護殘，有的是殘殘相護。他們不懂主動尋求協助，政府服務亦未能覆蓋他們，往往到了搞出人命、鑄成大錯才被揭發。每有悲劇發生，社會例必議論紛紛，政客擺出悲天憫人狀，之後便不了了之，到頭來一切不變，沒完沒了。難道真的沒有辦法阻止悲劇重演？

去年《施政報告》提出「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，冀找出獨老、雙老、殘疾等高危家庭，主動提供支援。本意很好，可惜光說不練，有關資料庫至今空白一片，未見有實質進展。勞福局表示，近日正向房屋署查詢有關獨老、雙老的家庭名單，計劃分析用水及用電數據，找出高危家庭以制訂名單，惟必須克服私隱問題云云。立法會議員批評為拖字訣，直斥不能只靠勞福局一個部門做事，醫衞局、醫管局和房署亦要出力。

例如殘疾人士或長者需到公院覆診，若他們沒有如期出現，是否可主動通報讓社署跟進？又如房署管有住戶資料和名單，用戶若忽然沒有用電用水，便可能出了問題。至於私隱問題，亦一定有辦法可以解決。但正因為涉及多個部門及機構，政出多門的弊端就是你推我讓，誰也不願多做一步。結果隱蔽家庭繼續隱蔽，高危個案繼續被晾在一旁。

說句公道話，社署及社福機構提供的安老或支援服務並不算少，社工也願意積極跟進，但事實是仍有大批年長或殘疾人士不懂使用服務，遇事也不敢向人求助。最終不是照顧者壓力爆煲走上絕路，就是死了也無人知曉。香港作為一個富裕文明的社會，照護悲歌卻長奏不完，絕對是恥辱。政府不能口惠而實不至，各部門必須主動作為，為貧苦大眾提供多一點愛。

與此同時，政府花費大量公帑成立關愛隊，但今次事件再次反映，關愛隊無法對隱蔽家庭予以協助。關愛不是擺個甫士拍照，或大搞「蛇齋餅糉」做騷，市民都希望公帑用得其所，真正做實事。說到底，除了主動識別高危個案，要徹底紓緩照顧者壓力，還須政府大刀闊斧增加津貼和宿位。