自成一家：國家利益比面子重要

日本首相石破茂一向以獨立不羈、不善交際著稱，許多人都以為他日前訪問美國，和同樣自大的美國總統特朗普見面會不歡而散。豈料會後公布的兩國聯合聲明，除了同意強化雙方在安全領域的合作，亦明確表明會繼續促進美日澳印等多邊合作機制，令石破茂此次訪美成果豐碩，在日本國內的民意支持率也上漲了很多。

由於特朗普是交易型領導者，一向不重視民主、人權等價值觀，石破茂在這次會晤中特地開出一萬億美元的投資支票，以及表明會對阿拉斯加天然氣進行大幅採購，這兩者被不少人視為是日本上繳討特朗普歡心的保護費。但依我來看，石破茂更重要的是找到了和特朗普打交道的方法。

石破茂自知不擅長外交，在訪美前做了大量準備工作，把特朗普的性格做了詳細研究。他知道特朗普喜歡享受一群人在台下為自己歡呼的成就感，於是模仿政敵安倍晉三，在會面中採取「誇獎大法」，不斷稱讚他是「（在暗殺行動裏幸存下來的）被上帝選中的人物」，是「非常坦率的領導人」，一下子就逮住了特朗普的心。

石破茂自降身價，成功與特朗普建立類似安倍和特朗普之間的化學反應，從外界的角度來看，此舉沒骨氣，不像一國元首。但對國家領導人來說，國家利益遠比個人面子更重要。政治家為了本國利益，有時候在外國元首面前只能忍氣吞聲。

當然，特朗普性格善變，前後說詞經常充滿矛盾。他這次對日友好，不等於日後不會突然態度來個180度大轉彎。但無論如何，忍耐是古今中外政治家應具備的最重要素質之一。凡是能成就一番大事業者，幾乎無一不是歷經磨難而百折不撓。石破茂在這方面值得其他從政者學習。