冰鑑春秋：罷免底定兩岸破冰？

大陸今年1月宣布，將在近期恢復福建、上海居民組團來台旅遊，不過台灣則堅持應先透過「小兩會」（台旅會和海旅會）會商，兩岸在此僵持不下，台灣陸委會也3度封殺上海賞燈團來台參加台北燈節的申請。

今年台北燈節於2月2日至16日登場，由於設有上海燈區，台北市政府以此為由邀請上海賞燈團來台。而陸委會搬出封殺上海賞燈團的理由卻是：「兩岸觀光涉公權力事項，為了保障國內旅行業者、民眾的最大利益，及確保兩岸旅遊健康有序發展，兩岸觀光旅遊踩線團來台，應透過觀光『小兩會』溝通及安排。」

問題是這3次上海團根本沒有任何觀光行程，陸委會完全是「答非所問」，而封殺上海團的真正理由，就是賴清德根本沒有興趣在這個時刻重啟兩岸交流。

對當前的賴清德來說，特朗普關稅戰可能對台灣產生的嚴重影響，或是兩岸持續對峙所衍生的嚴峻形勢，都沒有民進黨正在全面推動的大罷免來得重要。現在正是民進黨要全面營造意識形態對立、朝野你死我活局面的時刻，綠營側翼甚至喊出實際上不是罷免而是「剿匪」的口號！若是在此時兩岸破冰，劍拔弩張的氣氛瞬間緩和，那還要如何利用「抗中保台」的敵我意識刺激罷免？一切豈非都將付諸流水？

所以，枱面上是大陸不願透過「小兩會」溝通協商，導致台灣不願開放，骨子裏卻是現在根本就不是談兩岸交流開放的時機。對賴清德而言，兩岸交流的最佳契機，是民進黨贏得大罷免單獨過半，才可順勢緩解兩岸情勢。要是民進黨大敗，情況將更形複雜，兩岸破冰恐更加遙遙無期了。