強詞有理：始亂終棄

美國特朗普政府為何熱衷於促成俄烏停戰？愛好和平？當然不是，老美從來都是唯恐天下不亂，哪有如此高尚的道德情操。國防部長海格塞斯說得很直白，美國將專注於應對中國威脅及自身邊境問題。也就是說，美國自知無法同時應付兩條戰線，只能二選一，先放下俄羅斯，然後集中力量對付中國，畢竟中國才是老美心目中的「頭號對手」。

前朝拜登政府最大失策就是一方面挑起俄烏戰爭，一方面遏制打壓中國，結果力不從心，顧此失彼，既無法擊敗俄羅斯，更無法阻止中國發展，反而促使中俄愈走愈近。特朗普是唯利是圖的商人，當然不願再做這種吃力不討好的蠢事。他積極推動俄烏停戰，主要是為了本身利益，而不是為了實現和平，首先看中的是烏克蘭稀土等資源，至於烏克蘭的下場是甚麼、能否取回失去領土、日後如何重建家園，這些問題老美根本不會考慮。

按照海格塞斯的說法，烏克蘭恢復2014年前包括克里米亞半島邊界，以及在和平談判結束後加入北約均不現實，歐洲大陸安全應該由歐方負責。甚至日後進駐烏克蘭的維和部隊，也將全部由歐洲承擔，美軍不會參與。簡而言之，美國只想獨享停戰紅利，而不會對烏克蘭提供任何安全承諾，更不會提供任何經濟承擔，其自私自利可見一斑。

對此結局，不知烏克蘭人有何感想？他們為美國打這場代理人戰爭，到頭來甚麼也沒有得到，反而丟失大片土地，還欠下巨額債務，連稀土等珍貴資源也拱手讓給美國，果真是落了片白茫茫大地真乾淨。即使落實了停戰協議，烏克蘭也已回不到從前，未來的日子不知怎麼過。其實一切都是意料中事，過去無數事實證明，充當美國棋子大多無好下場，不是淪為犧牲品，就是被始亂終棄，烏克蘭只是最新一例而已。這能怪誰？只能怪烏克蘭人太天真，他們選錯了一個戲子當總統，也信錯了美西方的所謂承諾。直至現在，戲子仍在幻想加入北約，真是夏蟲不可語冰。

當然，歐洲國家的日子也不好過，被美國綁上戰車，除了出錢出力，還要承受通脹和能源危機，搞得焦頭爛額，元氣大傷。接下來更要負責收拾烏克蘭這個爛攤子，以及面對特朗普各種勒索包括大幅提升軍費等。侵侵宣布對所有貿易對手徵收「對等關稅」，歐洲國家恐怕也無法幸免。