龍吟虎嘯：誰是美國的譚嗣同

特朗普一上台就推行「特朗普改革」，雷厲風行，大刀闊斧，四面樹敵，不僅動了各方的「奶酪」，而且砸人飯碗，刨人祖墳，揭人罪咎，要把許多人送進大牢。如此這般，他也把自己置於極端險境，美國向來有暗殺總統的傳統。

特朗普當選之前就遭兩次暗殺，一次受傷，一次未遂，不過，這沒有阻嚇住特朗普，反而令他民望更高，選舉大勝。這一結果，使特朗普更加無畏，更要把「特朗普改革」進行到底，這一結果也震懾了要除掉特朗普的勢力。然而，現在特朗普大刀闊斧，逼得他們實在沒有活路了，這種形勢下，他們會不會再出手，拚個魚死網破呢？

和特朗普同樣危險甚至有過之的是馬斯克。他是「特朗普改革」的主要推手、執行者、急先鋒，他手中的AI查帳利器銳不可當，所向無敵，特朗普有膽、有識、有能力推動改革全靠馬斯克；同時馬斯克也是「特朗普改革」的制訂者，他們是志同道合，沒有馬斯克，特朗普的改革極難推行，如果馬斯克有個三長兩短，改革必折。

以「安保」而言，有人想暗殺特朗普極難，對馬斯克下手相對易些，儘管特朗普已指令對馬斯克加強安保，馬斯克也增加了私人保鏢、民間高手配合，但馬斯克近日還是立下最新遺囑，對他的公司管理作出安排，且表示要將改革進行到底，不畏犧牲，隨時獻出生命。這份豪情、膽識和對理念的堅持，使人想起了大清百日變法的譚嗣同。

在遭抓捕之生死關頭，有人勸他走為上策，他表示變法要流血就從自己開始，後在獄中寫下「絕命詩」：「望門投宿思張儉，忍死須臾待杜根。我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙。」有人考證這首詩是梁啟超改過的，原詩是：「望門投趾（宿）憐（思）張儉，直諫陳書愧杜根。手擲歐刀仰天笑，留將公罪後人論。」平心而言，梁啟超改過的詩更豪氣，流傳至今，常被引用，譚嗣同的原詩更像遺囑。