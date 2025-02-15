扮出租呃高才通港漂生1300萬 11人落網

【本報訊】本月上旬，執法部門接獲多名以「高才通」來港就業人士或港漂學生報案，指被一間公寓管理公司詐騙租金，至今聯絡至少150名受害人，涉款1,300萬元。警員經跟進調查後，於前日及昨日展開代號「黑火」行動，瓦解一個由黑幫操控的詐騙集團，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕8男3女（19至40歲），並搜查集團位於尖沙咀的辦事處，檢獲18部電腦、租約及文件等。

二房東冒業主誘繳年租 至少騙150人 疑犯包括一名主腦、一名持牌地產代理及9名骨幹，他們報稱地產代理、文員、學生、司機及無業等，分別扮演業主、安排樓盤或帶受害人睇樓的代理等⻆色。除一人獲准保釋，其餘人士仍被扣查。據了解，詐騙集團運作約9個月。

該詐騙集團的運作模式，是以酬勞招攬本地人租用各區不同住宅單位，即成為二房東，但集團僅支付首3個月租金，然後冒充為單位業主，在真業主不知情下把單位轉租予「高才通」及港漂學生，再以折扣形式引誘他們預繳一年租金，從而詐騙差價。集團主要透過一名持地產代理牌照的本地男子，安排二房東與真業主簽訂樓盤租約，繼而透過社交平台發文宣傳租用的單位吸引受害人。

集團的代理人亦於社交平台貼文，炫耀自己的金錢，以吸引港漂學生做代理人。受害人超過六成為港漂學生，集團主要利用他們不熟悉香港租樓的程序進行欺騙，每人損失10萬至20萬元，最大一宗損失逾30萬元。其後詐騙集團更在沒有租用任何樓宇情況下，直接詐騙受害人租金，而他們從未入住有關單位。