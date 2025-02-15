騙徒假基站發短訊 ＃號開頭不可盡信

認證公司被霸信號冒充 為防範詐騙短訊，港府前年開放公司或機構登記為「已獲認證的發送人」並使用「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊，但「道高一尺，魔高一丈」，近日有網民在社交平台發文表示，騙徒開始模仿速遞公司以「#」為開頭發送訊息。資訊科技商會榮譽會長方保僑昨表示，懷疑騙徒是用假基站發送訊息，若市民不小心走過覆蓋範圍，則會被騙徒的信號阻擋了原來電訊商的信號，從而「搶」去原本的信號發送詐騙訊息。通訊事務管理局辦公室呼籲市民，不應隨便開啟短訊內的超連結、披露個人資料或轉帳金錢。

「派件小哥」用語疑點多 近日有市民在社交平台發文指出，接獲以「#」為開頭的速遞公司帳號發送訊息，聲稱其包裹的收貨地址不完整，速遞員無法聯絡收件人，不能完成派送，要求收件人點擊額外連結，以更新地址。有心水清的網民就指出該短訊有不少疑點，例如短訊內容會使用內地用語「派件小哥」，附設的超連結看起來也不真實。有網民亦指收到後便立即打電話到速遞公司客服確認真偽，或是直接上速遞公司官網查詢訂單，以免受騙。

搶去原本電訊商信號 方續稱，此類短訊騙案以往曾在內地流行，懷疑在港出現同樣以「#」為開頭發送偽冒訊息。他解釋，此類騙案手法應是騙徒以假基站發放短訊，其覆蓋範圍雖然很小，可能只有數百米距離，但只要行經覆蓋範圍信號夠強，就會阻礙到本來電訊商信號，並「搶」了原本的信號發送騙案訊息，並說：「因為啲短訊佢（騙徒）自己作㗎嘛，咁所以基本上個SID（安全標識符）係咩、有無#號，短訊內容係咩全部佢作。」

他又指，雖然受影響範圍細，但只要不小心行過便會收到，騙徒會在同一時間大量發送偽冒短訊，以求「撞彩」有市民剛巧接收到並進入該些騙案網站。方提醒市民，短訊連結的網站有可能是釣魚網站，甚至是木馬程式，在目前未有拆解方式前，如果見到一些奇怪網頁就千萬不要點擊，需提高警覺，切勿掉以輕心。

通訊辦表示，近日接獲市民查詢，稱收到以「#」號開頭的短訊發送人名稱發出的懷疑詐騙短訊。通訊辦隨即聯絡當事人及與相關電訊商展開調查，不排除有不法分子使用非法無線電干擾器發出訊息，正聯同電訊商及警方作進一步跟進。

方保僑 有網民指出近日接獲模仿速遞公司以「#」為開頭的詐騙短訊（紅圈示）。