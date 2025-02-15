2月15日(六)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月15日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
落馬洲管制站男子 旅巴內暈倒不治
【本報訊】前晚約10時半，一名中年男乘客，懷疑在一輛停泊於落馬洲管制站的旅遊巴內不適暈倒。救護員接報趕至，發現48歲事主昏迷，遂即場替其急救，並由救護車急送北區醫院搶救，可惜其後被證實不治，其死因則有待驗屍後確定。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250215-0215_00176_245/落馬洲管制站男子--旅巴內暈倒不治
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc