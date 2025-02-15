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落馬洲管制站男子 旅巴內暈倒不治

【本報訊】前晚約10時半，一名中年男乘客，懷疑在一輛停泊於落馬洲管制站的旅遊巴內不適暈倒。救護員接報趕至，發現48歲事主昏迷，遂即場替其急救，並由救護車急送北區醫院搶救，可惜其後被證實不治，其死因則有待驗屍後確定。
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