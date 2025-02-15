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黃格仔前捱撞 鐵騎士墮地傷

受傷鐵騎士坐地待援。 受傷鐵騎士坐地待援。
受傷鐵騎士坐地待援。
【本報訊】前晚10時許，一輛電單車沿火炭穗禾路往火炭路方向行駛，當駛至近長瀝尾街「黃格仔」前收慢，惟尾隨一輛開篷私家車懷疑收掣不及，並撞向電單車車尾，鐵騎士人仰車翻倒地。
救護員接報趕至，發現鐵騎士清醒輕傷，替其敷治包紮後，再由救護車把他送院治理。警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。
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