沙石路面也自炒騎警周身傷𤓓爆

兩個月6宗事故 令人咋舌 警隊車輛又生事故，鐵騎男警大出洋相！昨日上午，一輛警察電單車沿九龍灣啟成街行駛，期間擬轉入承啟道時，懷疑意外失控，鐵騎男警人仰車翻，墮地致身體多處受傷，他清醒被送院治理。由於現場路面有不少沙石，不排除駕車男警未及察覺，致車輛輾過沙石肇禍。連同今次意外，過去兩個月已有6輛警察電單車發生事故，事發率之高令人咋舌。

昨日上午9時許，一輛隸屬交通部的警察電單車，沿九龍灣啟成街行駛，當駛至機電工程署總部大樓對開，並擬轉入承啟道時，電單車懷疑意外失控，電單車右邊車身與路面摩擦，駕車男警則墮地受傷，涉事電單車車身留下刮花痕迹。

救援人員接報趕至，發現受傷男警清醒，其手部、腳部、膝蓋及腰部擦傷，替其敷治包紮後，再由救護車送往伊利沙伯醫院接受治理。警員封鎖現場調查，現場所見，涉事路面有不少沙石，不排除警察電單車轉彎時，駕車男警未及察覺，致車輛輾過沙石導致意外。

警車意外頻生 駕駛訓練受質疑 涉及警車的交通意外頻繁，反映警員的駕駛態度、訓練，以至警車維修保養等問題叢生。今年1月16日在5小時內，便發生兩宗警察電單車交通意外。其中一宗發生在上水粉嶺公路，一輛警察電單車沿路往大埔方向行駛，期間被尾隨一輛警車猛撼車尾，致警察電單車翻側，警員按腰面露痛楚表情。同日晚上，另一輛警察電單車沿灣仔堅拿道天橋往紅隧方向行駛，期間在告士打道出口撞向前方一輛私家車車尾，事件中無人受傷，初步懷疑私家車司機因應交通情況收慢車速，警員懷疑收掣不及導致意外。

另外，去年12月14日上午，一輛警察電單車於將軍澳寶琳北路英明苑對開，與一輛由英明苑駛出的Tesla電動車相撞，駕車男警倒地致左腳流血、胸口及頸部受傷。該名受傷男警與電動車男司機，一併被送往將軍澳醫院治理。同月11日晚上，一輛警察電單車於西區士美菲路近薄扶林道與一輛貨車相撞，駕車交警飛墮地面手腳擦傷需送院治理。同月9日上午，一名警員駕駛警察電單車，駛至青沙公路昂船洲大橋往九龍方向橋面與一輛私家車碰撞，車上警員倒地致腳部擦傷。