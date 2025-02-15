內地偷渡港 兩地查處201人

【本報綜合報道】國家移民管理局周四（13日）公布，該局去年共偵辦3.5萬多宗妨害國（邊）境管理犯罪案件，抓獲7.9萬多人，打掉906個犯罪團夥。該局亦通報了去年打擊妨害國（邊）境管理犯罪10宗重大典型案件，其中兩宗涉及內地人偷渡香港，在跟進其中一宗犯罪團夥的行動中，內地與香港執法部門共聯合查處201名違法犯罪人員，搗毀3個製假窩點，查扣12台製假設備。

廣東省汕尾、惠州市公安機關前年12月通過工作，發現一個策劃組織外國籍人員入境內地後偷渡出境赴港的犯罪團夥，國家移民管理局將該案掛牌督辦。經工作查明，以蘇××、魏××等人為首的組織偷渡犯罪團夥，組織運送多名外國籍人員經粵港海域偷渡至香港。至今共刑事打擊處理15人，查獲8名外國籍偷渡者，查扣兩輛涉案汽車及一艘快艇。

團夥偽造身份證打工 廣西貴港市公安機關去年5月根據深圳出入境邊防檢查總站通報線索，發現一個組織內地人偷渡赴港非法務工的犯罪團夥。經國家移民管理局掛牌督辦，查出陸××等人為了獲取非法利益，為企圖偷渡赴港人員辦理偽假的香港永久居民身份證等證件，組織內地人以旅遊名義赴港非法務工。