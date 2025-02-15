廉署代表團訪維也納 出席會議推反貪

【本報訊】香港廉政公署副廉政專員兼執行處首長丘樹春率團，前往奧地利維也納聯合國毒品和犯罪問題辦公室，出席一連兩日（11日及12日）的全球反腐敗執法機構業務網絡（GlobE網絡）指導委員會會議。會議主席感謝香港一直為各地反貪機構提供培訓課程，期望廉署在國際培訓上繼續作出貢獻，促進全球反貪聯繫及加強執法合作。

分享推廣工作 介紹學院發展 GlobE網絡於2021年在聯合國毒罪辦支持下建立，吸納近230個機構成員，來自逾120個國家，旨在促進反腐敗執法機構間的合作，以預防和打擊腐敗。丘樹春在會議中分享香港廉署推廣GlobE網絡的工作，並介紹由廉署成立的香港國際廉政學院之最新發展。GlobE網絡指導委員會主席Nasser Abaalkhail指出，廉署現時擔任國際反貪局聯合會主席，聯合會的成員達180個，對於促進全球反貪合作非常重要。

香港國際廉政學院於去年2月成立，已舉辦超過20個國際培訓課程，分享香港的反貪策略和經驗。為進一步拓展合作，廉署代表團於周四（13日）到訪國際反腐敗學院，與院長Slagjana Taseva探討合作機會。代表團亦拜訪中國常駐維也納聯合國辦事處及駐奧地利大使，簡介香港最新反貪工作和策略，包括廉署與聯合國毒罪辦的最新合作及協助建設廉潔「一帶一路」的工作。代表團昨日已返港。