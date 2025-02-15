東呼即應：港司機駕駛態度衰 衝燈累人開門損鄰驅

【本報訊】本港交通亂象不斷，《東呼即應》近日在網上發現流傳片段，顯示有車輛衝紅燈，在十字路口遭攔腰撞。另有片段顯示，有司機開車門懶理他人，車門撞花鄰車。又有相片顯示，有電動車打斜停泊，佔據兩個車位，駕駛態度鬥比爛。

有網上片段顯示，馬路交通燈剛由綠燈轉向黃燈之際，車Cam片主選擇停車等候，然而，一部深色私家車不知何故，視紅燈如無物，一下子衝出來，結果遭正在行駛的白色私家車撞上，可謂累人累己。

打斜泊霸2車位 令人側目 不過，不少人泊車亦一樣發夢。網上相片顯示，一部電動車「打斜」停泊在兩個車位上，如此率性的泊位方式令網民側目，儼如「港產劣質司機示範作」。但是，事分兩面看。另一片段顯示，有司機開車門時懶理他人，車門撞花鄰車，被鄰車車主發現「斷正」後，更矢口否認。若果有人將車輛斜泊，也不能排除是「斬腳趾避沙蟲」，雖然不值得鼓勵，但是可以理解。