流感奪命勢兇 當局料傳播持續

【本報訊】流感肆虐，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生昨表示，流感季節會維持一段時間，截至本周三（12日），防護中心錄得301宗成人流感嚴重或死亡個案，當中包括186宗死亡個案；另有9宗兒童流感相關的嚴重併發症個案，其中有7人未接種流感疫苗，分別為兩名學前兒童及5名學齡兒童，其餘兩人則患有慢性疾病。

染腦膜炎雙球菌 老翁不治 此外，衞生防護中心昨公布，一名有長期病患的73歲男子感染侵入性腦膜炎雙球菌後離世。該名患者本周三（12日）開始發高燒及神志不清，同日到廣華醫院急症室求醫並入院接受治療，中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊紀錄，他昨日已死亡。

徐指，香港於今年1月初進入流感季節，至今踏入第6周。今季以甲型H1流感病毒為主，接近九成檢測到的流感病毒屬甲型H1，嚴重或死亡個案主要影響長者及幼童。防護中心最新監測數據顯示，截至上周六（8日）的一周，呼吸道樣本中流感病毒檢測確診百分比為10.23%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每一萬人有0.67宗入院個案，顯示整體流感活躍程度仍維持在高水平。

他引述數據指，流感季節一般會持續兩至4個月。今年會否像上一次那般持續28周，則要視乎會否出現流行病毒株的改變，包括甲型H3及乙型流感病毒的活躍程度會否上升。另外，中心分析數據顯示，安老院舍中沒有接種流感疫苗的長者，出現流感重症的比率是已接種疫苗長者的2.2倍。