膠樽紙包生產責任制 料2027年落實

【本報訊】環境及生態局擬上半年就適用於不同產品的生產者責任計劃立法，期望年內以附屬法例形式，將計劃擴展至膠樽和紙包飲品盒。本月24日，政府便會向立法會環境事務委員會交代詳情，預料膠樽及紙包飲品盒的回收計劃於2027年正式落實。按當局構思，每年會與生產商核數，最快2028年會就有關生產商的回收率執法。

按照立法構思，飲品製造商和進口商都須參與，日後要登記產品須加上供識別的指定標誌，分發飲品的參展商和小型供應商符合指定條件，可獲得一定豁免。

擬設回收率 分階段遞增 政府正陸續接觸飲品生產商聆聽意見，將訂立回收率並分階段遞增，如首年膠樽回收率定於30%、紙包飲品盒則為10%。政府建議，市民回收每個膠樽或紙包飲品盒，可獲至少一毫子回贈，按市場主導原則，生產商可因應回收情況調節回贈金額，增加市民回收的誘因。樽裝飲品零售店須設退還點。據指，生產商設立的退還點會接收各品牌膠樽或紙包飲品盒，由於生產商可不理牌子，目標是「湊夠數」，估計最終可能出現不同退還點以回贈互相競爭。

關注團體免「廢」暢飲項目主任陳寶琼預料，今年完成立法後，明年將為準備期，供飲品商及回收商等登記及準備設立回收網絡，至2027年才正式推行。對於擬訂的首階段回收目標水平，她認為過去香港未曾實施相關措施，該水平有助令大眾適應新法例，有信心在社會適應後能定期調升。