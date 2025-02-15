借公帑40.3億 倘中大醫院無力還款 最壞打算交政府接管

【本報訊】中文大學醫院前年批准「2+3年」貸款順延安排，首兩年順延還款期下月屆滿，政府支持中大醫院再延遲3年償還約40.3億元的政府貸款。不過，按推算中大醫院要到2028/29年度才有淨現金流，多名議員質疑順延還款的作用，相信貸款「2047都還唔到」。衞生官員指，政府當初批准順延「2+3年」時，已預計基本上要延期5年，若中大醫院不能按合約在指定時間還款，政府最壞打算是直接收回醫院。

屢低估虧蝕數字 立法會衞生事務委員會昨討論有關安排。議員田北辰質疑院方過去兩年度低估虧蝕數字，其中今年上半年院方預料賺2,300萬，惟去年同期仍蝕1.4億，變相半年內要按年「賺多1.7億」，直言是「天方夜譚」，甚至覺得「2047都還唔到」，建議只順延半年，待院方做好確實預算再作審視。

中大醫院行政總裁馮康解釋，現時的醫生教授較為資深，希望保障醫療服務質素，因此醫生的開支較估算高出約41%。他承諾會嚴格控制非醫護員工的成本，有需要時才聘請，亦相信日後病床使用率增加後，能攤分固定成本。

中大校董會主席查逸超指，現時醫院的營運模式方向正確，中大已為院方注資約30億元，同時會考慮各個融資方案。

衞生官員強調，政府2023年批准「2+3年」方案時，已預期中大醫院要延期還款5年。批准順延的3年時間中，服務量上升會令成本支出及收入拉近，院方亦會考慮其他增加收入的措施，包括融資。他強調，下月18日就是還款到期日，若只延期6個月，中大醫院一旦無法還款而違約，將被追加利息，對該醫院發展營運帶來重大損失。