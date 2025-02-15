買殼詐騙罪成陷牢獄 詹培忠父子不服上訴

【本報訊】前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙於2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，被控兩項串謀欺詐罪；另有一名無業女子亦懷疑涉案，被控處理從可公訴罪行得益等罪。3人分別否認控罪受審，結果被裁定全部罪成，詹培忠於上周一（3日）被判囚34個月，詹劍崙被判囚37個月，同案女被告則被判囚24個月，詹氏父子另被判取消資格令3年。詹氏父子不服定罪及刑期，並於上周二（4日）向高院上訴庭申請上訴，法院暫未就案件排期。

官判刑時轟行為損害港聲譽 3名被告為詹培忠（79歲，董事）、詹劍崙（55歲，商人）及王蓓麗（女，68歲，無業）。詹氏父子被控於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻等人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司（下稱亞洲資源）、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗則被控於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行，本金為4,200萬元的可換股票據。馬鐘鴻自2022年5月起缺席聆訊，並被法庭發手令通緝。

法官判刑時曾批評，眾被告行為損害香港國際金融中心聲譽，詹培忠是欺詐計劃策劃者，其子積極參與，似「傳話人」，兩人刑責相同。在考慮到案發距今多年、詹培忠身體狀況，判詹培忠入獄34個月，詹劍崙則入獄37個月，同案女被告則囚24個月。案件編號：CACC 19/2025