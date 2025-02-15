處理假難民樓宇消防問題 財會通過保留兩編外職位

【本報訊】立法會財務委員會昨召開會議，通過保留一個入境事務處助理處長有時限編外職位，以處理假難民事宜，並保留一個消防處副消防總長有時限編外職位。早前人事編制小組委員會不建議財務委員會進一步討論前述兩個項目，主席陳振英在不記名表決時表示，兩項建議均只有議員狄志遠投反對票。

獲保留的入境處助理處長有時限編外職位屬於指揮官級紀律人員，薪級第二點或相等於首長級薪級第二點。人事編制小組委員會的討論文件指，保留期限直至2027年3月31日止，以繼續督導處理免遣返聲請的工作和加強與聲請人相關的措施。

另一項獲保留的消防處副消防總長有時限編外職位同樣為指揮官級紀律人員，薪級第一點或相等於首長級薪級第一點。文件指，保留期限直至2028年3月31日止，以持續地制訂、推行並督導落實各項涉及樓宇消防安全政策的措施，以期提升舊式樓宇，包括商業、綜合用途及住用，以及工業建築物的消防安全水平。