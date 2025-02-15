郵輪碼頭警署報案室 財赤仍燒近億元翻新

議員質疑非用得其所 416億工程基金終通過 立法會財務委員會昨通過逾416億元的2025至26年度基本工程儲備基金撥款，有關撥款分目有26個，涵蓋範圍包括渠務、水務、翻修政府建築物和公路維修等工務工程，當中各耗資數千萬的啟德郵輪碼頭設施以及警署報案室翻新工程共涉款近億元，成為議員關注焦點。有議員質疑工程項目是否必要，當局回應指會繼續嚴格審視整體撥款項目的緩急優次，並確保整體撥款用得其所。

碼頭少人 施工如本末倒置 對於翻修啟德郵輪碼頭地下行李領取大堂、二樓廁所及貴賓室及北平台花園工程，涉款2,900多萬元開支的建議，議員梁毓偉有保留，並指啟德郵輪碼頭自啟用十多年來，使用率一直不高，為何要花近3,000萬元去裝修。另一議員楊永杰亦指郵輪碼頭「人流少得可憐」，反問翻新後沒人去「有咩用呢？」，建議當局延後部分工程。

議員陸頌雄則關注翻新警署設施的支出，如天水圍和馬鞍山警署報案室的裝修費用，分別涉款2,758萬元及2,670萬元。他說當局曾表示造價和以往差不多，但「以往就係貴呀嘛」。另一議員林素蔚亦質疑：「唔翻新（報案室）係咪市民報唔到案呢？」她認為「有啲工程唔急、唔等使係咪可以唔做住呢？」至於環保署花費百多萬元開發「海洋垃圾管理網上信息系統」，議員陳克勤質問當局「係咪網上面標記咗嗰舊垃圾，浮喺邊個海洋、邊個位置呢？」形容計劃「刻舟求劍」。

建築署署長李翹彥回覆，指2013年啟用的郵輪碼頭已開始有點老舊，有關工程主要是改善照明等為主，為推動未來的郵輪經濟作出部署。對於有議員認為部分項目沒需要更新，李表示：「咁我哋會返去同旅遊事務署嗰度再傾傾。」

李又指，翻新警署設施可以達到新一代標準，例如枱面設有屏風、排隊系統、翻新消防系統之類，工程可以讓相關處所使用20至30年。

至於海洋垃圾管理網上信息系統，副數字政策專員麥之駒表示，有關項目會優化上傳影像措施，亦會考慮加裝閉路電視功能，會將數據發放至相關部門處理。

當局聲稱符合應使則使原則 財經事務及庫務局局長許正宇表示，明白在政府財政緊絀的情況之下，議員都十分關注整體撥款的項目和預算，但希望議員明白，整體撥款分目的管制人員已加強審視每項工程建議的理據、迫切性和重要性等因素，從而為項目定下緩急先後，並且確保工程符合實而不華、「應使則使」的原則。