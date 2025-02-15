性騷擾印傭 僱主賠償逾18萬

被告 林銳生

【本報訊】一名男僱主涉嫌多番性騷擾女印傭，包括嗅她的頭髮、要求印傭與他做愛等。印傭拒絕該僱主要求，更暗中錄音，最終由平等機會委員會根據《性別歧視條例》作代表，入稟區院向該僱主提出法律訴訟，索償逾18萬元。案件經聆訊後，區院暫委法官汪祖耀昨頒判詞，裁定申索成立，並指僱主提出性要求令人反感，且由始至終並無提出實際可爭論的抗辯理由，判僱主賠償逾18萬元，另需付訟費。

申索人為印傭Sri Wahyuni，答辯人為林銳生。林沒有律師代表，自行應訊。據申索書指，答辯人獨居於葵涌葵盛西邨，自2022年2月17日起聘用原告。某日在申索人沐浴後，答辯人走近嗅她頭髮和身體並稱「好香」。申索人於事後與答辯人說話時，均會暗中錄音。

庭上播錄音 「想同你做愛」 聆訊期間，庭上播放多段錄音，顯示一把男聲說「我冇仔嘛，想搵個好嘅工人姐姐同我結婚生個仔」、「我喜歡你。好多人都有老公㗎啦，好多人都會同第二個男人有感情」，女聲則以不太純正的廣東話說「唔可以鹹濕呀」、「我唔要呀，我喺呢度做工人，先生咁樣我好驚呀」，男聲再說「你又唔係未搞過」、「咁錫身」、「工人就唔×得㗎咩?」、「就係想同你做愛，唔畀就唔好嚟做，返印尼耕田啦」。

法官於判詞指，申索人作供表現真誠，並無不可信之處，接納其證供為事實。相反，答辯人在作供時表現出不認真處理此事件的態度。答辯人持續明確的性要求，令人反感。法官認為，從客觀角度評估，申索人清楚及理應會因答辯人的行徑感到受冒犯、侮辱或威嚇，答辯人的行為，造成對申索人屬有敵意或具威嚇性的環境，裁定申索成立，並構成了該條例所指的性騷擾。法庭判處申索人可獲6萬元感情損害賠償、一萬元懲戒性損害賠償，及112,387.3元收入損失賠償，答辯人共須支付申索人合共182,387.3元賠償。案件編號：DCEO 4/2023