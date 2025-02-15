申庇護期間劫的哥 越籍漢監52月

【本報訊】11年前持「行街紙」來港、案底纍纍的越南漢，於前年登上的士，到達較僻靜處時，即用刀指向「的哥」頸部，「的哥」反抗並逃走。該越南漢昨承認一項企圖搶劫罪，被區院暫委法官羅志霖判處入獄4年4個月。法官批評被告等候庇護申請批核期間，有預謀犯案，損害香港國際聲譽，案情嚴重。

越南籍被告TRINH THE TOAN（48歲）昨承認一項企圖搶劫罪。庭上透露，被告於2014年以免遣反聲請來港，曾干犯多項刑事罪行，包括爆竊及管有攻擊性武器等。

本案控罪指被告於2023年11月13日，在觀塘曉光街近協和街一輛的士上企圖搶劫一名梁姓男子。同意案情指，事主任職的士司機。當日傍晚6時許，事主駕駛的士，在旺角接載被告，並應被告要求，在觀塘曉光街停車。

亮20厘米長利刀架頸 案情續指，當的士停定時，被告突然取出一把刀刃長約20厘米的刀，指向事主的頸部，並稱「攞啲錢出嚟」。事主反抗並落車逃跑，並報案處理。被告在同年11月17日被捕，警誡下指「我無錢先打劫嗰的士佬啫」，當日到達人不多的地方時才犯案。辯方求情指，本案並不牽涉多人犯案，被告因無錢才犯案，冀法庭輕判。案件編號：DCCC 474/2024