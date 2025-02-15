冷氣被蓋全身嬰氣絕 警員父虐兒判囚14月

消極方法處理哭喊聲 多項因素加刑 油塘一名9個月大的男嬰，於2019年初在油翠苑單位內暈倒，其後證實死亡。任職警察的男嬰父親，於去年被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。被告不認罪受審。據庭上證供透露，被告多次把冷氣被蓋到男嬰全身，聲稱為遮光，讓男嬰入睡。被告昨被裁定罪成。觀塘裁判法院暫委裁判官莊靜慧指被告只是想用消極方法令男嬰不再哭喊，而且案中有多項加刑因素，包括違反誠信、年幼男嬰無力反抗，故判被告入獄14個月。

42歲被告蔣定邦，英文控罪書上報稱是警察，中文控罪書上則報稱是其他職業。控罪指，被告於2018年12月1日與2019年2月19日之間，在鯉魚門道油翠苑漾美閣一單位，故意襲擊、虐待或忽略約9個月大的蔣天晴。

死者僅9個月大 無力反抗 承認事實指，被告於2006年開始任職警察。被告曾8次把被子蓋到死者身上，歷時14秒至108分鐘。被告在錄影會面稱，他把冷氣被蓋到死者身上，是避免死者受長開的廁所燈的燈光影響，讓他睡覺。2019年2月19日凌晨2時許，死者哭喊，他用冷氣被蓋死者全身。到凌晨4時許，被告醒來，掀開冷氣被，即見死者嘴唇發紫，沒呼吸脈搏。

裁判官裁決時指，當時廁所燈燈光微弱，而且距離遠，不會影響死者睡覺，何況遮光的方式有很多，被告根本毋須用到如此危險的方法，即把重逾3.8公斤的被子蓋住死者，認為被告只是想用消極方式處理死者的哭喊聲，說法不可信。裁判官續指，被告必然知道被子的重量會為死者帶來不同程度的心理壓力，也會因地心吸力，壓着嬰兒口鼻。而閉路電視片段顯示，當被告用被蓋到死者身上，死者即大聲喊，被告必然知道死者不願意，惟被告卻無視死者反抗，令死者困在漆黑一片的被子內，動彈不得。

裁判官認為，雖然沒有直接證據指被告的作為與死者死亡有關，但其行為構成故意虐待及或忽略，故裁定被告罪成。辯方求情指，被告現正進行離婚程序，又指本案非同類案件中最嚴重。裁判官認為本案雖屬不幸事件，但案情嚴重，監禁無可避免，以監禁12個月為量刑起點，因涉違反誠信，事主是年幼嬰兒，無力反抗，而且8次事件歷時一段頗長時間，加刑3個月。但因相信被告會自責，獲裁判官減刑一個月，總刑期為14個月監禁。案件編號：KTCC 1219/2024