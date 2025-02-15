4‧3起 香港快運復飛石垣航線

【本報訊】香港快運宣布復飛日本沖繩石垣航線，由4月3日起，每日提供一班來往香港與石垣機場的航班。此外，快運亦推出沖繩縣兩大航點限時優惠，石垣及那霸「經濟飛」單程票價低至148元，昨日起已可預訂機票。

每日一班 官網已可預訂 石垣位於沖繩本島西南方，以自然美景聞名。香港快運將由4月3日起，每日提供一班來往香港與石垣機場的航班，其中香港飛往石垣的出發時間是早上7時35分，而石垣飛往香港的出發時間是上午11時35分，航程歷時約125分鐘。快運稱，有關航線是香港唯一直航石垣的航班，配合現有的沖繩本島那霸航線，讓乘客可靈活選擇沖繩縣兩大機場，方便安排行程。

此外，快運將特別推出沖繩縣兩大航點限時優惠，石垣及那霸「經濟飛」單程票價低至148元，包括一件隨身物品及一件登機行李。由昨日傍晚6時起，即可登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂機票，活動至明日晚上11時45分結束。其中，那霸航點的旅遊日期由本月24日至10月25日，石垣航點則由4月3日至10月25日。