上月474萬人次訪港 按年增24% 疫後新高

訪港非內地旅客方面，今年1月有102萬人次，連續3個月單月旅客數字突破100萬人次。其中，短途及長途市場訪港旅客量按年各錄得超過20%的升幅；而多個客源市場也維持增長勢頭，菲律賓、印尼、台灣、南韓、澳洲等訪港旅客人次均較去年同期多約30%或以上。不過，相比去年12月訪港非內地旅客量115萬人次，今年1月訪港非內地旅客人次減少約12%；其中短途及長途分別少逾11%，新興市場更少逾16%。