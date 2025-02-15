上月474萬人次訪港 按年增24% 疫後新高
【本報訊】受惠於農曆新年假期及本港多項新春大型盛事等帶動，香港旅遊發展局昨日公布，今年1月初步訪港旅客數字為474萬人次，按年增加24%；其中內地旅客佔373萬人次，較去年同期多25%，兩項數字均創疫情後單月訪港旅客量新高。
訪港非內地旅客方面，今年1月有102萬人次，連續3個月單月旅客數字突破100萬人次。其中，短途及長途市場訪港旅客量按年各錄得超過20%的升幅；而多個客源市場也維持增長勢頭，菲律賓、印尼、台灣、南韓、澳洲等訪港旅客人次均較去年同期多約30%或以上。不過，相比去年12月訪港非內地旅客量115萬人次，今年1月訪港非內地旅客人次減少約12%；其中短途及長途分別少逾11%，新興市場更少逾16%。
春節假 港珠澳橋逾百萬人次進出
另外，港珠澳大橋海關統計指，今年春節假期累計監管經大橋口岸進出境人員達101.7萬人次，較去年春節同期增長18.5%。據報道，春節港澳居民自駕北上探親訪友、內地居民南下購物旅遊需求旺盛，港珠澳大橋珠海公路口岸人流、車流和免稅消費齊攀高峰。港珠澳大橋口岸客流量呈現「井噴式」增長，進出境車輛亦超16萬輛次，同比增長34.3%，同時帶動大橋免稅店春節假期食品類商品銷量同比激增8倍。
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