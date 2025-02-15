觀音借庫 12廟2‧22晚通宵開放

【本報訊】每年正月廿六是觀音開庫的日子，華人廟宇委員會昨日公布，轄下12間廟宇於本月22日（正月廿五）起通宵開放觀音借庫，至翌日（23日）晚上8時。機構指任何人士須親身輪候，不得於輪候處擺放任何物件以取代輪候，否則相關部門可能對擺放物件的人士採取相應行動。

須親身輪候 限攜3支細香 華人廟宇委員會指，所有進入廟宇的善信只可攜帶3支細香，每支細香直徑不可大於0.8厘米，長度不可超過50厘米。紅磡觀音廟及銅鑼灣大坑蓮花宮的點香區設於廟外，參拜善信必須在廟外指定的點香區內點香。廟宇範圍內禁止燃點任何蠟燭及燃燒衣寶。善信請勿在廟內通道跪拜，以免造成阻塞。

除以上3間廟宇外，委員會轄下的筲箕灣譚公廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、香港仔天后古廟、灣仔玉虛宮（北帝廟）、茶果嶺天后廟、土瓜灣天后古廟、紅磡北帝古廟、深水埗三太子及北帝廟和深水埗天后廟亦有觀音借庫服務，善信可選擇到以上的廟宇參神及借庫。