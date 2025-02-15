褪色情人節 客流疏 花價跌

情人節昨日來臨，不少有情人巧花心思度過浪漫溫馨的一天，有情侶在這個有美好寓意的日子喜結連理，入境處指，昨日預約登記結婚的新人有逾180對，較去年上升超過30%，有內地情侶專程昨天註冊結婚，兩人相戀半年便決定「閃婚」，而且先斬後奏，父母都不知道好消息。也有情侶昨日訂花向戀人表心意，花墟昨人流普通，有花店透露，有客人花約4,600元，買了99支玫瑰送給太太，惟今年整體生意麻麻，花價較往年平。

184對新人註冊結婚 入境處表示，已遞交擬結婚通知書會在情人節當日結婚的新人共有184對，較日前的元宵節結婚統計為低，但對比去年的2月14日上升約34%。當中，有110對新人擬於婚姻登記處註冊結婚，由婚姻監禮人主持的則有74對。昨日有一對來自重慶的新人在港註冊結婚，兩人相戀約半年，去年已有結婚的打算，兩人均稱結婚喜訊還未告知雙方父母，並指結婚就是要有衝動和激情才浪漫。

花墟檔主：心情好差 至於情人節的送花傳統，今年略見褪色，花墟人流普通，部分時段更予人疏落之感，不少花檔都大嘆生意差，有檔主直言「心情好差」，不欲多談生意。在花檔工作的何先生則指昨日人流較往年差，少了大約30%，他指北上熱潮影響情人節消費：「不少人明日休息，北上揼吓骨、唱卡拉OK，之後買一紮花，上面（內地）一條龍做晒。」他續稱，昨日最大額的生意都是由熟客光顧，其中一名客人就花費約4,600元，買了99支玫瑰送給太太，「佢年年都送，有一年貴買咗6,880蚊。」

另一花店的負責人嚴先生亦指昨日人流「麻麻」，人流較往年少一至兩成，幸好他早前備貨時亦減少了訂單。他認為，在今年經濟市道差的情況下，不少人消費保守，「入嚟望吓就走。」

到花墟買花的李先生與兒子用300元買了一束鮮花，送贈昨日生日的李太，兒子指今年是第一次買花送給媽媽，「難得佢撞啱情人節生日」李爸爸指相當滿意兒子的表現，「阿仔咁乖咁有心，我都覺得好開心嘅。」李爸爸則會負責晚上的蛋糕及晚餐，一家人慶祝生日和情人節。

陳先生每年都會買花給另一半慶祝情人節，今次花了大約600元，並未超出預算，他說情人節未必會特別慶祝，但都會送花：「女人鍾意吖嘛，儀式感嚟。」