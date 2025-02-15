扮飲品沖劑泰抵港外籍男 偷運8公斤太空油原料

【本報訊】本周四（13日），海關機場科人員揀選一名由泰國曼谷抵港的22歲外籍男旅客進行清關，當時該名旅客攜有一個寄艙行李箱及一個背囊。關員利用X光檢查後，察覺該行李箱的影像有可疑，遂打開行李箱檢查，並留意到箱內有8包果味飲品沖劑，每一包均異常沉重，與包裝上標示的重量不符。關員打開其中一包沖劑，發現內藏白色粉末，經拉曼光譜儀分析後，懷疑為依托咪酯（「太空油」的主要成分），全部沖劑內的粉末共重約8公斤。

可製2.4萬粒 市值840萬 該名旅客未能為該批依托咪酯出示有效的入口許可證或者相關證明文件，而關員其後亦在他的背囊內，檢獲兩支另類吸煙產品，隨即把他拘捕。今次是首宗由泰國偷運依托咪酯入境的案件，數量亦是同類旅客走私案件中最多，相信該批依托咪酯經加工後，可以製成2.4萬粒「太空油」煙彈，估計市值約840萬元。案件仍在調查，海關會繼續追查幕後集團，不排除稍後有更多人被捕。

海關表示，將會繼續根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《進出口條例》，未根據並按照入口許可證的規定輸入禁運物品，或進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。