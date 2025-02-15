元朗三代命案 孫助爺處理賣地官司壓力大

【本報訊】本周二（11日）在元朗發生的三爺孫倫常命案，當中爺爺文彥均（93歲）與兒子文國強（69歲），被發現伏屍振興新村一村屋單位，孫兒文浩朝（19歲）則於雙屍案被揭發後不久，在距離振興新村500米外的朗屏邨墮樓身亡。

消息指，文叔與兒子不時就賣地問題爭執，孫兒曾向親友透露，因協助爺爺處理土地買賣官司感極大壓力，而案中的3名當事人俱離世，案發經過及真實原因至今仍撲朔迷離，有待執法部門作進一步調查。

據了解，3名死者與元朗區前區議員楊家安為親戚關係，九旬文叔是其舅父。有新田蕃田村村民稱，文叔為該村原居民，早年與兄弟共同擁有多幅土地，後來其兄弟相繼與發展商合作賣出土地，僅餘文叔堅持持有「阿公地」，拒絕售賣祖先傳承下來的土地，其兒孫對賣地事宜亦順從其意。

多次與發展商對簿公堂 然而，文叔多年來就相關土地問題多次與發展商對簿公堂，但他一直未有聘用律師代為陳詞，反而親身或由兒孫二人代為答辯，最終於2022年兩度敗訴。而第3宗案件則於本周三（即兇案被揭發翌日）審結宣判，最終文叔亦被判敗訴。