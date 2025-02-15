高危照顧者挨懸崖 建名冊施援要快

伴父屍智障兒留家中 議員斥齋講「共融」 屯門蝴蝶邨日前有一名老翁倒斃家中並且屍體腐爛，執法人員到場後發現該老翁的年約40多歲智障兒子在屋內，懷疑伴屍多日，令不少議員都關注照顧者的處境，批評當局仍未建立高危照顧者名冊，認為「共融」不應是口號。有議員指建立高風險照顧者名冊後，估計可查找出全港八成高風險住戶名單。勞福局表示，已向相關部門及公司索取名單及研究，亦已跟私隱專員公署討論如何解決私隱問題，又期望透過宣傳讓社會接受殘疾人士就業。

立法會研究人口政策和措施小組委員會昨日召開會議，議員江玉歡批評，部分照顧者個案即使不是社署個案，也是香港的個案，政府只回答不是個別部門的跟進個案便是不共融。她指現時本港仍未有高危照顧者名冊，而外國已有人工智能協助識別及致電個案，指外國社會已經行得好前。她說最實質的方法是幫助殘疾人士就業，並關注當局如何提升他們的就業率。

議員陳紹雄認為「共融」不應是口號，指現時仍有殘疾人士遭受不平等對待，並舉例指去年有巴黎殘奧金牌運動員被餐廳歧視。他關注政府如何針對殘疾歧視條例成效不彰之處，敦促政府不應只處理個別個案。

倡設召喚系統鄰里照應 工聯會立法會議員鄧家彪對此深表難過，認為識別高風險住戶，必須靠政府主動建立及整合高風險照顧者名冊，促政府各個部門將各自的資料庫整合，保守估計可以查找出全港八成高風險住戶名單。此外，他認為政府必須建立「四層架構」全方位支援高危住戶，當中包括在個人層面方面，倡議政府在高風險住戶單位內安裝低成本的自動召喚系統，透過住戶的活動數據偵測單位的情況。另一層架構則為鄰里關係，透過宣傳，帶動鄰里之間主動關愛高風險住戶。

研分析水電數據助推斷 勞工及福利局康復專員陳偉偉回應稱，近日正向房屋署查詢有關獨老、雙老的家庭名單，又指正研究透過分析單位使用水電的數據，推斷哪些家庭屬於高危。

他又表示索取資料涉及私隱問題，現正與私隱專員公署商討，如何令房屋署等部門放心提交資料，希望將來有一定進展。至於可否在租約加入條款，收集租戶同意房屋署分享租戶資料，他表示不會放過任何一個方法，惟每年新增租約數目較小。