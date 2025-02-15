法官陳嘉信被投訴司法抄襲不成立 遭專責組提醒：撰判詞應避免類似做法

【本報訊】司法機構於周四（13日）亦同時公布另一宗針對法官的投訴之調查結果，該宗投訴涉及高院原訟庭法官陳嘉信，投訴最終並不成立。投訴人指陳官的判詞涉「司法抄襲」，負責調查的專責法官小組認同該判詞確有大量抄襲原告陳詞，但非完全無差別地抄襲和接納原告陳詞，亦非沒有獨立思考履行其司法職能。陳官早前亦曾被上訴法庭批評「司法抄襲」，而終院首席法官張舉能就是次投訴指大篇幅的司法抄襲應堅決避免，需對法官撰寫判詞時提供適當指導。

本次投訴是有關一宗泥水工程商疑遭分判商討債滋擾，要求延續民事禁制令的民事案件，投訴人是該案的被告。陳官就該案於2021年頒發永久禁制令，分判商亦須賠償10萬元。分判商指陳官大篇幅抄襲原告陳詞，且未有獨立分析案件。

9成屬抄襲 獨立思考受質疑 投訴由上訴庭法官彭寶琴、高院原訟庭法官陳慶偉及楊家雄組成的專責法官小組處理。小組指，雖認同判詞有九成以上是抄襲原告陳詞，但裁斷及結論絕大部分均出自陳嘉信法官手筆，反映法官曾作出分析，亦表明法官曾對證據及相關法律進行獨立評核及分析。

專責法官小組亦注意到，陳嘉信法官曾因早前的一宗案件，被上訴法庭批評司法抄襲，陳官亦分別被終院及高院首席法官作出嚴肅訓誡，並承諾不會再犯。而本案則發生於上述事件之前，小組認為亦應再次提醒陳官，應避免類似做法。張舉能參考小組的調查報告等後，裁定投訴不成立，但亦指判詞中出現過多「司法抄襲」，會令人質疑法官有否獨立思考，故除非有例外情況，應盡量避免。