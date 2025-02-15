身體後遺症難抹 苦主手腳不靈活

【本報訊】就2019年於馬鞍山被潑易燃液體點火焚身的事主李伯，如今的身體情況仍然不是很好。據議員葛珮帆表示，對事主的遭遇感到很痛心，但也能感受到其他市民的善意，不少市民都表示願意捐款幫助事主，亦有慈善團體亦多次上門幫他義診。同時，她呼籲任何時候都不能使用暴力，珍惜當下的和平環境。

關於李伯的近況，葛珮帆表示，他目前仍有後遺症，手腳的活動也不靈活。同時他所有牙齒也因之前所遭受的傷害已完全脫落，不過好在目前有慈善團體在跟進其牙齒問題，每隔一段時間都會上門義診。她還表示，香港的好心人很多，不少人都願意幫助李伯而慷慨解囊，但他現在不願意接受眾籌，若市民願意捐款可聯絡辦事處。

葛珮帆：犯罪者判刑過輕 對於涉事者的判罰，葛珮帆認為對犯罪者的判罰過輕，並指當時在場的很多人都屬共犯。此外，葛珮帆還提到，黑暴期間見到很多人失去理性而且毫無良知，為達目的竟公然縱火燒人。雖然目前社會還算平靜，但仍要警惕外國勢力滲透。她亦呼籲市民無論任何時候都不能使用暴力，要珍惜當下的和平。