惡菌剛奪人命 又見流感升溫

一波未平一波又起。瑪嘉烈醫院腫瘤科爆發罕見的產志賀毒素大腸桿菌群組感染，一名年輕醫生疑受感染後在極短時間內死亡。正當外界仍在關注事態發展之際，本港流感病毒繼續肆虐。上周2月2日至8日錄得65宗成人重症個案，超過一半、36人死亡，絕對不能掉以輕心。

衞生防護中心公布最新流感情況，指本港仍處於流感季節，整體流感活躍程度維持在高水平。上周錄得的65宗成人重症個案中，有41人未有接種疫苗。另外，上周共有13宗學校及院舍流感爆發個案，57人受影響，爆發宗數及影響人數均按周升逾一倍。專家預期，這一波流感可能要持續至4月才見回落。

事實上，自新冠防疫措施撤銷後，外界已預料必會出現「免疫負債」。疫情期間，戴口罩既是規定也是常態，的確有效阻隔大部分病毒侵襲人體，惟除下口罩回歸正常生活後，「無罩」社交增加，各種病毒少了阻隔，傳播必然會更暢通無阻，免疫力弱者便容易中招。但因為流感長期存在，一年四季都有爆發，人們容易放鬆警惕，直到台灣女星徐熙媛不幸染病猝逝，流感的危害性才重新獲重視，接種疫苗的人數也因此大幅上升。

提高警惕是好事，但病毒層出不窮，豈止流感而已。瑪嘉烈醫院腫瘤科爆發的產志賀毒素大腸桿菌群組感染，源頭依然未明，專家依然未弄清楚來龍去脈，甚至病逝醫生本身對產志賀毒素大腸桿菌的檢測也是呈陰性，未能百分百確診，可能跟他曾服食抗生素有關。香港怪病迭起，愈來愈撲朔迷離，愈來愈動魄驚心。

與此同時，人類感染禽流感H5N1的個案忽然在美國湧現，實在叫人不得不留神。美國內華達州衞生部日前報告，錄得該州首宗感染H5N1禽流感病例，患者是一名農場工人，接觸到受感染的乳牛後染病出現輕微病徵，目前已經康復。美國農業部1月底亦證實，在內華達州乳牛群內，檢測到H5N1禽流感新的基因分型D1.1型病毒株，跟以往只在乳牛群中檢測到的B3.13型病毒株不同，而據悉該名患者感染的正是D1.1型病毒株，可見病毒不斷洗牌變種，最終會否變成人傳人，實在無人說得準。可以看見，上月路易斯安那州已錄得首宗人類感染禽流感H5N1死亡個案，死者感染的也是D1.1型病毒株。美國自去年至今，已報告68宗人類感染H5N1禽流感病例，但因為特朗普政府退出世衞組織，外界未能掌握更多病毒流行情況。這對全球防控來說，無疑是極大打擊。

早在新冠疫情暫告一段落之際，專家已經指出，必然會有新一波聞所未聞的疫情出現，人類依然面對病毒威脅。香港作為國際交通樞紐，對內對外皆有頻繁交流，加上港人熱衷外遊，亦增加將外地病毒帶入本港的風險。姑勿論如何，生活依然要繼續，亦不能一味指望政府把關，自己也有責任搞好個人和環境衞生。還是那句老話：勤洗手、戴口罩、多運動，小心駛得萬年船。