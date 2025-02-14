笑看天下：語言變成野蠻工具

美聯社總編輯佩斯在聲明中批評特朗普的做法，不僅嚴重阻礙公眾取得獨立新聞的途徑，更明顯違反美國憲法第一修正案保障言論自由的權利。白宮記者協會主席亦表示，白宮不能規定傳媒機構如何報道新聞，也不能因為不滿他們的編輯決定而懲罰在職新聞工作者。有美國評論家曾指出，語言的使用在於表達和溝通，是以務必清晰明確；可是因人們的奸詐狡猾程度日增，愈來愈懂得操控語言的使用，並運用權力硬是把黑說成白，形成對語言的濫用和不尊重。「我愛怎麼說就怎麼說」，語言在他們手中已變成一種野蠻的工具！侵侵硬要把墨西哥灣變成「美利堅灣」，正是這種心態！