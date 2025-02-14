撥亂反正：俄烏停火 難過以巴

美國總統特朗普競選時講過，會在上任後24小時內結束俄烏戰爭。但現在他上任將近一個月，戰事仍未有終結迹象，涉事各方對達成停火以至最終和平協議的看法仍舊南轅北轍。反而在較後時間爆發的以巴戰事，現已暫時停火，雙方在不情不願下亦已交換了幾批人質和囚犯，特朗普最新還拋出了由美國接管和負責重建，將加薩發展成臨海豪宅與度假勝地的永久「和平」方案，雖然大家都深知這個方案可行性極低。

以巴衝突較俄烏戰事在短中期較易處理，其一是因為雙方實力懸殊，若不是有其他國家的監察和勸阻，以軍不難將哈馬斯以至所有堅持留在加薩的巴勒斯坦人殺清光。哈馬斯在只有捱打、沒有勝望下，只要有個比較似樣的下台階，即使條件較辣也願意接受停火。

俄烏的實力也有差距，但不像以巴般大，更重要是烏克蘭有美國為首的北約撐腰，在戰爭的中段提供了大量先進武器支援，令烏軍甚至得以成功偷襲俄方的庫爾斯克州。反觀俄方在中國堅持中立、白羅斯只想自保之下，只能向北韓借來戰力低下的士兵和武器。隨着特朗普上台，以及歐洲多國亦因國內的選舉及政治亂局而減少對烏軍援，戰事便明顯平靜下來。

兩場戰事的另一個主要分別，是雙方政府領導人的權力是否穩固。以色列總理內塔尼亞胡原本想藉延長、擴大戰事來延續政治生命，但當伊朗明知地拒絕奉陪，堅拒參戰，以及國內要求爭取人質獲釋的聲音開始佔上風之下，達成停火反而可為自己攞分，至少可以維持民族英雄、以至人質救星的身份較體面地下台。哈馬斯的領導人更不用說了，戰事拖得愈長，自己的生命就可能愈短，因此也有誘因盡早達成和議。明日再談。