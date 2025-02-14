冰鑑春秋：美俄聯手瓜分烏克蘭？

1939年，德蘇簽訂互不侵犯條約，旋即各自出兵瓜分波蘭；現在，烏克蘭局勢岌岌可危，而原先大力支援的美國，現在卻可能成為和蘇聯繼承者俄羅斯，共同瓜分烏克蘭的強權。

面對愈來愈嚴峻的情勢，澤連斯基一面尋求美國與北約的援助，另一方面也態度軟化，聲稱願意用「交換領土」的方式換取和平。然而烏克蘭目前佔領的俄羅斯庫爾斯克地區，僅有數百平方公里，與俄羅斯目前佔據的10餘萬平方公里的烏東完全無法相比，烏國仍然得面對割地求和的命運。但現在對烏克蘭伸手的，可不只是普京。

特朗普以「等值交換」的理由，派遣財長貝森特前往烏國，確保美國的利益；澤連斯基也證實，貝森特向烏方提交涉及經濟合作的夥伴關係協議。加上特朗普日前說出「烏克蘭有一天可能是俄羅斯的」，這似乎都勾勒出一幅殘酷的景象。

特朗普的一切作為都表明，相較於烏克蘭的領土完整，他更在乎的是美國能否從中獲取利益！而在烏國最需要援助的時刻，他卻派遣財政部長確認美國在烏克蘭的特許利益，只要澤連斯基點頭簽字，他立刻可以回頭對普京說：「只要你保障烏克蘭給我的稀土資源，我就不干涉你在烏克蘭的利益。」輕輕鬆鬆就和俄羅斯各取所需。

特朗普對北約提出的援烏方案，也要求歐洲各國向美國買武器，然後再轉贈給烏克蘭去強化軍力。顯而易見，不肯吃虧的特朗普，眼中看到的都是如何從俄烏戰爭中賺取各種可能的利潤，至於烏克蘭的下場是甚麼，對歐洲又會造成甚麼影響，則不在他的考慮範圍。或許就在幾個月內，一場美俄瓜分烏克蘭的荒謬劇，即將在世人面前上演，二戰後的世界秩序也就此殞落。